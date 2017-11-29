29 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

29.11.2017, среда

11:00 Челябинск – Пресс-конференция с подведением итогов конкурса на самый нелепый пандус (креативный центр «Пушкин», ул. Пушкина, 57)

11:00 Челябинск – Гражданский форум «Челябинск многонациональный» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153, конференц-зал «Изумрудный»)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Переселение граждан из аварийного жилья, развитие социальной инфраструктуры и газификация в Челябинской области» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция заместителя начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Максима Пряхина «Обеспечение безопасности граждан в период формирования льда на водоемах региона. Итоги спасательной операции на Аргазинском водохранилище» (пресс-центр ИА «Интерфакс», Ленина 55-«а», оф. 1202)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Порядок проведения капитального ремонта лифтового оборудования. Сроки выполнения: от начала производства работ до запуска лифта в эксплуатацию» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

16:00 Челябинск – Выездное совещание, посвященное работе агроярмарки (ул. Отрадная, 25, корп. 1, территория «Каширинского рынка»)

Челябинск. Другие новости 28.11.17

Тройка, семерка, туз: владельцы Android снова в опасности. / О бедном доценте замолвили слово: общественники узнали, сколько получает преподаватель вуза. / На Земле начали торговать аудиопосланиями пришельцам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»