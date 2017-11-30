30 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

30.11.2017, четверг

10:00 Челябинск – Всероссийская научно-практическая конференция «Государство. Церковь. Общество». Тема научного форума: «Россия: 1917-2017. Уроки столетия» (гостиница «Виктория», ул. Молодогвардейцев, 34)

10:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин примет участие в работе межрегиональной конференции «Социальное сопровождение семей с детьми в Челябинской области» (в 9:40 – пресс-подход министра социальных отношений Челябинской области Татьяны Никитиной, председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации М.В. Гордеевой, участников конференции, отель «RadissonBlu», ул. Труда, 179, зал GalaxyHall)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвящённая теме взяточничества (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:00 Челябинск – Заседание Законодательного Собрания Челябинской области (ЗСО, ул. Кирова, 114)

11:30 Челябинск – Межрегиональная научно-практическая конференция «Региональные центры Президентской библиотеки и публичные центры правовой информации: точки соприкосновения» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, зал №1)

14:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин поздравит областной перинатальный центр с 80-летием (концертный зал «Родина», ул. Кирова, 78)

14:15 Челябинск – Открытие удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки (ГБОУ Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей, ул. Ворошилова, 2)

15:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин проведет награждение работников органов ЗАГС Челябинской области в рамках празднования 100-летия службы (ул. Цвиллинга, 27)

18:00 Челябинск – Генеральный прогон детектива «8 любящих женщин» (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15, пресс-подход с режиссером и артистами в 17:00)

Челябинск. Другие новости 29.11.17

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