1 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

01.12.2017, пятница

09:00 Челябинск – Открытие международной научно-практической интерактивной конференции «Молодежь в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Южный Урал-2017», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом (ЮУГМУ, ул. Воровского, 64, актовый зал теплого перехода)

10:00 Челябинск – Открытие IV Южно-Уральского конгресса акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов и специалистов пренатальной диагностики, приуроченного к 80-летнему юбилею Челябинского областного перинатального центра (отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а»)

10:00 Челябинск – Торжественная церемония закрытия акции «Вахта памяти-2017» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – Работа интерактивных площадок в рамках международной научно-практической интерактивной конференции «Молодежь в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Южный Урал-2017» (ЮУГМУ, Воровского, 64, актовый зал теплого перехода)

11:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин примет участие в 8-й Отчетно-выборной конференции ветеранов Челябинской области (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59, театральный корпус)

12:00 Челябинск – Круглый стол для журналистов в рамках в рамках международной научно-практической интерактивной конференции «Молодежь в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Южный Урал-2017» (ЮУГМУ, Воровского, 64, актовый зал теплого перехода)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, приуроченная к Международному дню инвалидов (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

13:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин примет участие в торжественном приёме победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2017 (Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова, пл. Революции, 6)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция с представителями органов ЗАГС (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

13:00 Челябинск – Президент Федерации ММА Челябинской области Валерий Полишевский вручит ключи от автомобилей чемпионам мира по ММА 2017 года Гаджимураду Заваеву и Магомеду Шахрутдинову (спортивный клуб боевых единоборств Рем93, Свердловский пр., 51-«а», вход между ДС Юность и КРК Мегаполис)

13:30 Челябинск – Открытая тренировка под руководством чемпиона мира по ММА 2017 года Гаджимурада Заваева (спортивный клуб боевых единоборств Рем93, Свердловский пр., 51-«а», вход между ДС Юность и КРК Мегаполис)

13:30 Челябинск – Актер, мастер рукопашного боя и карате Владислав Дёмин проведет тренировку по смешанным единоборствам для участников движения «Юнармия» (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)

14:00 Челябинск – Первое заседание рабочей группы по вопросу реализации проекта строительства Томинского горно-обогатительного комбината (Южно-Уральский государственный аграрный университет, пр. Ленина, 75, конференц-зал)

14:00 Челябинск – XXX конференция Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, большой зал заседаний)

16:00 Челябинск – Открытие форума новой журналистики «Мёд» (бизнес-отель «ПаркСити», ул. Лесопарковая, 6, зал «Конгресс-холл»)

Челябинск. Другие новости 30.11.17

Поболтаем – заболтаем: Общественная палата заняла интересную позицию по вопросу Томинского ГОКа. / Идем на рекорд? НМУ действуют в Челябинской области одиннадцатые сутки. / И вот опять: в Челябинске ради нового общежития собираются снести уникальное исторические здание. Читать дальше

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