2-3 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

02.12.2017, суббота

08:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин примет участие в запуске первого на Южном Урале мультимодального маршрута Челябинск-Миасс-ГЛЦ «Солнечная долина» (ул. Железнодорожная, 7, первый этаж пригородного вокзала Челябинска)

08:30 Челябинск – Пятикратный победитель Кубка России по бадминтону, призёр чемпионатов Европы, заслуженный мастер спорта России Владимир Иванов проведет открытую тренировку для школьников (гимназия 23, ул. Кирова, 44)

03.12.2017, воскресенье

11:00 Челябинск – Этап международного кондитерского конкурса International Pastry Cup, закрытая выставка и дегустация тортов (Центр Международной торговли Челябинск, пр. Ленина, 35)

12:00 Челябинск – Открытие Beauty-марафона (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

Челябинск. Другие новости 01.12.17

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