4 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

04.12.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Возложение цветов к Вечному огню, посвящённое Дню Неизвестного солдата и 76-й годовщине со дня контрнаступления Красной армии против немецко-фашистских войск под Москвой (Вечный Огонь на Аллее Славы Челябинска)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция на тему «Создание доступной выставочной среды в Челябинской области» (пресс-центр «Гранада пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Празднование 100-летия органов ЗАГС России, в том числе финал конкурса профессионального мастерства – «Лучшая команда ЗАГС века» (ДК ЖД, ул. Цвиллинга, 54)

Челябинск. Другие новости 03.12.17

В Челябинске муниципальный перевозчик срезал скидку на проезд по транспортным картам. / Бегство Меркурия. Гороскоп РИА «Новый День» на 4 – 17 декабря 2017. / В Челябинске запустили мультимодальный маршрут до ГЛК «Солнечная долина». Читать дальше

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