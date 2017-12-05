5 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвящённая старту продаж билетов на Чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет, который состоится в Челябинской области 19-27 апреля 2018 года (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)