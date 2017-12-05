5 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

05.12.2017, вторник
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10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвящённая старту продаж билетов на Чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет, который состоится в Челябинской области 19-27 апреля 2018 года (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)
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10:00 Челябинск – День с реставратором (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция с сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)
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11:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский примет участие в ежегодной областной отчётной конференции общественного движения «За возрождение Урала» (Законодательное собрание Челябинской области, Кирова, 114, 3 этаж)
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11:10 Челябинск – Торжественное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья, посвященное международному Дню инвалидов (ДК Железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)
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14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная заготовке и охране хвойных деревьев в предновогодний период (пресс-центр «Интерфакс-Урал», пр. Ленина, 55-«а», 12 этаж, оф. 1202)
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18:00 Челябинск – Вручение ежегодной премии «Открой свое сердце», приуроченной к Всемирному дню волонтёра (креативный молодёжный центр «ПУШКИН», ул. Пушкина, 57)
Челябинск. Другие новости 04.12.17
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