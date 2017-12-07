7 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

07.12.2017, четверг

09:00 Челябинск – Отъезд представителей СМИ в Аргаяшский район для освещения предновогодней кампании по охране хвойных молодняков (ул. Энгельса, 54)

10:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения этапов оказания экстренной помощи при инсультах в ЧОКБ – от поступления больного до реабилитации – экстренный приемный покой, технология телемедицины, ангиографическая операционная, зал механотерапии с вертикализатором (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, корпус 5)

10:00 Челябинск – Открытый Кубок города по шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья (СШОР по шахматам и шашкам, ул. Васенко, 100)

11:00 Челябинск – Гастрономический поединок «Попробуй Новый год на вкус» (ресторан «Уральские пельмени», пр. Ленина, 66-«а»)

11:00 Челябинск – Круглый стол «Об улучшении качества атмосферного воздуха в Челябинской области» (Южно-Уральская торгово-промышленная палата, ул. Сони Кривой, 56)

11:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручит государственные награди южноуральцам (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж)

13:00 Челябинск – Осмотр заливки дворовых хоккейных площадок в Челябинске. Для СМИ предоставляется транспорт (администрация Челябинска, пл. Революции, 2)

13:30 Челябинск – Выезд аккредитованных представителей СМИ на АО «КОНАР». Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский вручит стипендии лучшим студентам Южного Урала на молодежной ассамблее (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

14:30 Челябинск – Прием главой города Евгением Тефтелевым матерей погибших защитников Отечества (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 401 каб.)

17:00 Челябинск – Презентация выставки графики Пабло Пикассо «Параграфы» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)

Челябинск. Другие новости 06.12.17

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