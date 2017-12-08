8 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

08.12.2017, пятница
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10:00 Челябинск – В рамках заседания городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений состоится заключение и подписание Трехстороннего соглашения между органами местного самоуправления, ассоциацией профсоюзов города Челябинска и Территориальным объединением работодателей «Челпром» на 2018-2020 годы (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)
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10:30 Челябинск – Церемония открытия XV юбилейного театрального фестиваля «Снежность» с участием ведущего телепередачи «В мире животных» Николая Дроздова
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11:00 Челябинск – Премьера мюзикла «Посмотри, как я летаю!» (Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Ярославского, 2)
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11:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин примет участие в возложении венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества», посвященном Дню Героев Отечества, а также Дням ввода войск в Чеченскую Республику для восстановления конституционного порядка и советских войск в Афганистан (Аллея Славы города Челябинска, памятник воинам-интернационалистам «Доблестным сынам Отечества»)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией (пресс-центр ГПЧО «Областное телевидение», пл. Революции, 4, 4 этаж)
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11:30 Челябинск – Пресс-конференция почетного гостя XV юбилейного театрального фестиваля «Снежность» Николая Дроздова (Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Ярославского, 2)
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12:00 Челябинск – Выставка прикладного искусства инвалидов отделения дневного пребывания (ул. Плеханова, 43-«б»)
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12:00 Челябинск – Изготовление поделок детьми, обмен подарками «Протяни руку дружбы» (ул. Доватора, 1-«а»)
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12:00 Долгодеревенское – Подведение итогов конкурса декоративно-прикладного творчества среди инвалидов «Мастерия-2017» (дом культуры Сосновского муниципального района, с. Долгодеревенское, ул. Свердловская, 15)
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12:30 Челябинск – Концерт молодежного фольклорного ансамбля «Заря», посвященный Международному Дню инвалидов (МКУ «Социальный дом ветеранов», ул. Художника Русакова, 4)
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13:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню Героев Отечества, а также Дням ввода войск в Чеченскую Республику для восстановления конституционного порядка и советских войск в Афганистан (Южно-Уральский государственный университет, пр. Ленина, 76, главный корпус, 2 этаж, актовый зал)
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13:00 Челябинск – Концертная программа, посвященная Международному Дню инвалида (ул. Красного Урала, 13)
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13:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню инвалидов (ул. Красного Урала, 15)
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14:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Международному Дню инвалидов (ДЦ «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ, 16)
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14:00 Челябинск – Концерт, посвященный Международному Дню инвалида «Вам дарим доброту и радость» (ул. Каслинская, 15)
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14:45 Челябинск – В рамках официального визита в Челябинскую область заместителя министра строительства РФ Андрея Чибиса состоится подход к прессе (сбор журналистов в пресс-службе правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 10 каб.)
Челябинск. Другие новости 07.12.17
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