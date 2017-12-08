8 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин примет участие в возложении венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества», посвященном Дню Героев Отечества, а также Дням ввода войск в Чеченскую Республику для восстановления конституционного порядка и советских войск в Афганистан (Аллея Славы города Челябинска, памятник воинам-интернационалистам «Доблестным сынам Отечества»)