9-10 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

09.12.2017, суббота
10:00 Челябинск – Вебинар для лиц серебряного возраста. Пенсионерам расскажут, как защититься от мошенников (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)
12:00 Челябинск – Открытие всероссийских соревнований по конькобежному спорту на призы шестикратной олимпийской чемпионки Лидии Скобликовой с участием легендарной спортсменки (ЛД «Уральская молния», ул. Труда, 187-«а»)
12:00 Миасс – Всероссийский правовой диктант (Миасс, филиал ЮурГУ, ул. 8 Июля, 10-«а», факультет экономики, управления, права, ауд. 219)
14:00 Челябинск – Всероссийский правовой диктант (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76)
10.12.2017, воскресенье
11:00 Челябинск – Общегородской праздник «Невскому быть!»: историческая реконструкция событий 1242 года, ярмарка-продажа изделий ручной работы, полевая кухня, концерт духовной музыки (храм святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле)
Челябинск. Другие новости 08.12.17
В Миассе объявились вегетарианцы-вандалы. / В Челябинске элитный гипермаркет выставил на продажу тонны ядовитой незамерзайки. / Челябинцам вернули два автобусных маршрута. Читать дальше
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