11 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

11.12.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

12:00 Челябинск – Презентация третьего этапа «Бизнес-барометра коррупции» (Южно-Уральская торгово-промышленная палата, ул. Сони Кривой, 56, 6 этаж, актовый зал)

14:00 Челябинск – Круглый стол Общественной палаты Челябинска «Дизайн-код города: архитектурно-художественная концепция размещения рекламно-информационных конструкций» (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, к. 404)

Челябинск. Другие новости 10.12.17

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