12 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

12.12.2017, вторник

10:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения нового вида операций коррекции стоп: врачи оказывают помощь больным с ревматологическими проблемами, используя инновационный метод анестезии (ЧОКБ, ул. Воровского,70, корпус №5)

10:00 Челябинск – Заседание комиссии по социальной политике: рассмотрение вопроса повышения стоимости отопления (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, каб.404)

10:30 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин вручит паспорта юным южноуральцам в День Конституции РФ (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – Круглый стол «В новый год без долгов» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6 этаж)

11:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин примет участие в IV областных Рождественских образовательных чтениях. Церемония награждения победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания, работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» (дворец пионеров и школьников имени Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59, театральный корпус)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная фольклорно-гастрономическому фестивалю «Уральские пельмени на Николу зимнего» (правительство Челябинской области, ул. ул. Цвиллинга, 27)

Челябинск. Другие новости 11.12.17

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