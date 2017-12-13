13 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

13.12.2017, среда

10:00 Челябинск – Сбор СМИ для презентации нового аппарата МРТ, на котором можно обследовать пациентов с весом более 180 кг (ЧОКБ, ул. Воровского,70, корпус №5)

10:00 Челябинск – Отъезд представителей СМИ в пресс-тур в Уйский муниципальный район (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

10:30 Челябинск – Глава города Евгений Тефтелев посетит новый образовательный центр №4 в микрорайоне «Ньютон» (ул. 250 лет Челябинску, 42-«а», отъезд от администрации города в 09:40)

11:00 Челябинск – Круглый стол «Картели: практика, проблемы, вызовы», который проведет руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова (Челябинское УФАС России, пр. Ленина, 59)

11:30 Челябинск – Заседание комитета Законодательного Собрания по промышленной политике (ЗСО, ул. Кирова, 114, каб. 502)

13:00 Челябинск – Совместное заседание комиссий по местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности Челябинской городской Думы (пл. Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал)

14:00 Челябинск – Круглый стол на тему «Восстановительное правосудие по уголовным делам» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж)

Челябинск. Другие новости 12.12.17

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