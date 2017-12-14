14 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

14.12.2017, четверг

09:00 Челябинск – Открытие первой в Челябинске зарядной станции для электромобилей, установленной филиалом ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» (ул. III Интернационала, 114, территория производственного отделения «Челябинские городские электрические сети»)

10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ул. Кирова, 114, 3 этаж, конференц-зал)

10:20 Челябинск – Пятикратный победитель Кубка России по бадминтону, призер чемпионатов Европы Владимир Иванов проведет открытую тренировку для школьников (школа №147, ул. Свердловский пр., 84-«а», спортзал)

10:30 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

12:00 Челябинск – Выездной мониторинг ситуации в поселке Баландино – отсутствие воды, центрального отопления в многоквартирных домах и ненадлежащий слив канализационных вод (в 11:00 трансфер аккредитованных СМИ от исполкома ОНФ в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 20)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Благотворительный арт-марафон «Челябинск, дыши!» (пресс-центр «Гранада-пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Церемония вручения премии губернатора Челябинской области имени генерал-майора казачьих войск Ф.М. Старикова (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27-«а», 4 этаж)

14:00 Челябинск – Научная конференция, посвященная 175-летию со дня рождения Ф.М. Старикова, презентация переиздания работ Ф.М. Старикова (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27-«а», 4 этаж)

14:30 Челябинск – Круглый стол «Информационная открытость….» в рамках Энергетического форума (отель «RadissonBlu», ул.Труда, 179)

14:30 Челябинск – Выездное заседание Арбитражного суда Челябинской области по рассмотрению заявления ООО МКК «Уралсервис» о признании решения Челябинского УФАС России по делу о рекламе с молитвой «Отче наш» недействительным (Челябинский государственный университет, ул. Бр. Кашириных, 129)

17:00 Челябинск – Прием главы города Евгения Тефтелева лидеров некоммерческих организаций, общественных объединений и движений «Челябинск в лицах!» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

Челябинск. Другие новости 13.12.17

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