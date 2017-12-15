15 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

15.12.2017, пятница

09:00 Челябинск – День рождения портала Госуслуг (ул. Черкасская, 5)

10:00 Челябинск – Конференция «Инновационные технологии Южной Кореи в АПК» (отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а», зал «Консул»)

10:30 Челябинск – Пресс-тур на тему развития системы ТОС (территорий общественного самоуправления) в Челябинске (отъезд от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

12:00 Челябинск – Открытие экспозиции «Без права на славу – во славу державу» в честь 100-летнего юбилея органов безопасности России (Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской, Свердловский пр., 59, главный корпус, 3 этаж, холл)

13:00 Челябинск – Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин наградит лауреатов премии «Душа Южного Урала» за заслуги в сфере народного художественного творчества в Челябинской области (министерство культуры Челябинской области, пл. Революции,4)

14:00 Челябинск – Заседание круглого стола «Спасём детей – спасём Россию» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114)

15:00 Челябинск – Конференция «Президентская программа подготовки управленческих кадров» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, большой зал)

16:00 Челябинск – Мастер-класс и съемки мультфильма «Новый год на всей планете» (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60, зал № 3)

Челябинск. Другие новости 14.12.17

На водителя внедорожника, сбившего младенца на «зебре», завели уголовное дело. / Пьем, гуляем! Госдума не рискнула накануне выборов лишить россиян каникул. / В Челябинке Mercedes врезался в маршрутку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»