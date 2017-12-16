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Суббота, 16 декабря 2017, 05:58 мск

Челябинск

Анонсы событий,

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16-17 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

16.12.2017, суббота

  • 11:00 Челябинск – «Необыкновенные Елки» для семей с «особыми» детьми (ЛА «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38)

  • 12:00 Челябинск – Открытие фольклорно-гастрономического фестиваля «Уральские пельмени на Николу зимнего» (ПКиО им. Гагарина; в 11:30 пресс-подход с министром культуры Челябинской области А. Бетехтиным)

  • 14:00 Челябинск – Мероприятие из зимнего цикла чувашских праздников «Улах» (Центр народного единства, ул. Салютная, 22)

  • 16:00 Челябинск – Вечеринка для болельщиков ХК «Трактор» «Т-70 на старте!» (ТРК «Гагарин Парк», ул. Труда, 183, 4 этаж, Nikaland)

  • 16:00 Челябинск – Мастер-класс по акварели члена Союза художников России Владимира Штрейса (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60, зал № 3)

17.12.2017, воскресенье

  • 11:00 Челябинск – «Необыкновенные Елки» для семей с «особыми» детьми (ЛА «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38)

  • 12:30 Челябинск – Большой семейный праздник еврейского календаря – Ханука (ТРК «Алмаз», Копейское шоссе, 64)

  • 18:00 Челябинск – «Необыкновенные Елки» для молодых людей с инвалидностью (ЛА «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38)

Челябинск. Другие новости 15.12.17

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