18 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

18.12.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

10:00 Челябинск – Пятикратный победитель Кубка России по бадминтону, призер чемпионатов Европы, заслуженный мастер спорта России Владимир Иванов проведет открытую тренировку для школьников (школа №148, ул. Ак. Сахарова, 8, спортзал)

14:00 Челябинск – Презентация книги «Нарочно не придумано» (пресс-центр ГТРК «Южный Урал», ул. Орджоникидзе, 54-«б»)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция с членами избирательной комиссии Челябинской области «Выборы президента Российской Федерации. Старт кампании» (пресс-центр медиахолдинга ОТВ, пл. Революции, 4)

16:00 Челябинск – Челябинское областное отделение КПРФ совместно с хаски-центром «Аквилон» организуют новогоднюю экскурсию для воспитанников МБОУ школы-интерната №9 (пос. Южно-Челябинский прииск, ул. Солнечная, 1а проезд по трассе М5, Челябинск-Уфа)

17:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная созданию попечительского совета Челябинской филармонии (концертный зал им. Прокофьева, ул. Труда, 92-«а»)

Челябинск. Другие новости 17.12.17

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