19 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

19.12.2017, вторник

10:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет совещание с главами муниципалитетов (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

12:00 Челябинск – Презентация нового совместного проекта Челябинской филармонии и Совета ветеранов Челябинской области – фестиваля «Ветеранские встречи» (министерство культуры Челябинской области, пл. Революции, 4, зал заседаний)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция министра экологии Челябинской области Ирины Гладковой, посвященная итогам года экологии в регионе (пресс-центр ИА «Интерфакс», пр.т Ленина 55-«а», оф. 1202)

14:00 Челябинск – Областная конференция по итогам туристской деятельности «Туризм-2017. Итоги. Перспективы. Планы» (гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а», зал «Магнат»)

14:30 Челябинск – Пресс-подход к министру социальных отношений Челябинской области Татьяне Никитиной по теме ежегодной акции «Подарим Новый год детям» (министерство социальных отношений Челябинской области, ул. Воровского 30)

15:30 Челябинск – Пресс-конференция, в которой примут участие пполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и руководитель ЧРО ВПП «Партия Роста» Валихан Тургумбаев (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

Челябинск. Другие новости 18.12.17

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