20 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

20.12.2017, среда

10:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения уникальной операции на пищеводе (ЧОКБ, ул. Воровского,70, кор. №3)

10:00 Челябинск – Заседание межведомственного координационного совета по проблемам доступности городской среды и социальных вопросов инвалидов (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Копейск – Открытие XXI областного фестиваля-конкурса детских объединений театрального и игрового творчества «Новогодний переполох» (ул. Ленина, 48)

11:30 Челябинск – Подведение итогов конкурсов профессионального мастерства среди работников образования (Дворец пионеров и школьников на Алом поле)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Настоящее и будущее цифровой экономики в Челябинской области» (областной пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет заседание правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27)

14:00 Челябинск – Рейд по местам торговли хвойными деревьями (свободный маршрут, отъезд от администрации города)

15:00 Челябинск – Министр информационных технологий и связи Челябинской области А.С. Козлов поздравит южноуральскую команду киберспортсменов «Аригато», выигравших турнир по игре World of Tanks (IT-park, ул. Молодогвардейцев, 31)

Челябинск. Другие новости 19.12.17

Лучше бы молчали: КПРФ и ЛДПР высказались по поводу Томинского ГОКа. / Южный Урал встретит новый год 30-градусными морозами. / В Магнитогорске браконьеры в погонах устроили охоту в черте города. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»