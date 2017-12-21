21 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

21.12.2017, четверг

10:00 Челябинск – Торжественное открытие бассейна «Цитрус» с участием заместителя губернатора Сергея Шаля (Комсомольский пр., 90)

11:00 Челябинск – Заседание Законодательного Собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)

12:00 Челябинск – Погружения спасателей-водолазов на глубину до 40 метров (пос. Новосинеглазово, карьер Ухановский)

12:00 Челябинск – Фестиваль ярнбомбинга #РасКраски. Ярнбомбинг – это новое, но уже ставшее популярным во всем мире стрит-арт искусство. Еще одно название – «вязаное граффити» (пр. Ленина, 60, Литературный сквер)

13:00 Челябинск – Конгресс молодых предпринимателей (гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а»)

14:00 Челябинск – Торжественное вручение удостоверений второму потоку общественных жилищных инспекторов (главное управление государственной жилищной инспекции Челябинской области, ул. Энгельса, 43)

15:00 Челябинск – В рамках работы дискуссионного студенческого клуба всероссийского проекта «Диалог на равных» южноуральские студенты встретятся с кикбоксером, многократным чемпионом мира среди профессионалов Бату Хасиков и боксером-профессионалом, выступающим в тяжелой весовой категории Александром Поветкиным (ЮУрГУ, пр. Ленина 78, УК «Сигма»)

16:00 Челябинск – Подписание с политическими партиями Соглашения о цивилизованной политической конкуренции в ходе выборов президента РФ 18 марта 2018 года (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

Челябинск. Другие новости 20.12.17

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