22 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

22.12.2017, пятница

09:00 Челябинск – Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).

10:00 Челябинск – Заключительный конкурсный день XXI областного фестиваля-конкурса детских объединений театрального и игрового творчества «Новогодний переполох» (ул. Пушкина, 57)

11:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию органов ЗАГС (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Предпринимателям Челябинской области стало проще получать услуги Росреестра» (пресс-центр ОТВ, пл. Революции, 4, офис 414)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Презентация Челябинской области признана победителем на конференции ВЭБ» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Итоговое пленарное заседание Общественной палаты Челябинской области (Законодательное Собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, большой зал заседаний)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция министерства экологии Челябинской области (пресс-центр ИА «Интерфакс Урал», пр. Ленина, 55-«а», 12 этаж, офис1202)

14:00 Челябинск – Ярмарка «Рождественская шкатулка» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, фойе)

15:00 Челябинск – Расширенное заседание регионального штаба Общероссийского народного фронта в Челябинской области (региональный исполком ОНФ в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 20, 1 этаж)

17:00 Челябинск – Акция «Большой хоровод» (рядом с драмтеатром, пл. Революции, 6)

18:00 Челябинск – Премьера новогоднего спектакля «После дождичка в четверг» (академический театр драмы им. Н. Орлова, пл. Революции, 6)

Челябинск. Другие новости 21.12.17

Челябинская область заканчивает год с профицитным бюджетом – новый начнет с дефицита в 12 миллиардов. / В Челябинске в здании суда открыли оккультный храм. / В Германии стартовал суд над челябинцем, подорвавшим футболистов «Боруссии». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»