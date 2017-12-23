23-25 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

23.12.2017, суббота

13:00 Челябинск – Подведение итогов конкурса новогодней игрушки (Парк культуры и отдыха имени Гагарина, площадка у Колеса обозрения)

24.12.2017, воскресенье

18:00 Челябинск – Презентация нового лицензионного аудиодиска «Music for a While» народного артиста России Владимира Хомякова (орган, Челябинск) и заслуженной артистки России Яны Иваниловой (сопрано, Москва). Во время концерта состоится церемония вручения ежегодной специальной премии Челябинской филармонии «Золотой скрипичный ключ», присуждаемой за вклад в развитие культуры (концертный зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)

25.12.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Расширенное аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

14:00 Челябинск – Елка губернатора на льду, в рамках которой пройдет награждение лучших спортсменов и тренеров 2017 года (ДС «Юность», Свердловский пр. 51)

15:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проведению в Челябинской области двух этапов Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» 3-4 марта 2018 года (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

16:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетит новогоднее представление для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участниками губернаторской новогодней елки станут 720 детей со всех территорий области (Челябинский государственный академический театр драмы им. Н. Орлова, пл. Революции, 6)

17:00 Челябинск – Открытие главного ледового городка, подведение итогов областного конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала», презентация световой инсталляции на Кировке (пл. Революции, Кировка)

Челябинск. Другие новости 22.12.17

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