26 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

26.12.2017, вторник

10:00 Челябинск – Пресс-конференция «О предварительных итогах работы ПФР в 2017 году и задачах на 2018 год» (отделение ПФР по Челябинской области, ул. Свободы, 95, каб. 404)

12:30 Челябинск – Вручение главой города приемной семье Ольги Грибовской, взявшей на воспитание 5 детей, ключей от квартиры в Новосинеглазово, приобретенной на средства областного бюджета по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского (Новосинеглазово, ул. Пугачева, 59, отъезд от министерства социальных отношений Челябинской области, ул. Воровского, 30)

13:00 Челябинск – Второе заседание рабочей группы по вопросу строительства Томинского горно-обогатительного комбината (Южно-Уральский государственный аграрный университет, пр. Ленина, 75, конференц-зал)

14:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин примет участие в открытии Полетаевского ДК после ремонта (отъезд от правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

15:00 Челябинск – Глава Челябинска Евгений Тефтелев вручит премии лучшим спортсменам и тренерам спортшкол города по итогам 2017 года (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 25.12.17

Холодные развлечения для настоящих мужчин: Челябинск завершил подготовку к Новому году (ФОТО). / «Горка вот-вот растает»: южноуральцы заявляют, что ледовые городки опасны для жизни. / До выборов президента осталось 83 дня: в Челябинской области растет социальная напряженность – мнение политологов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»