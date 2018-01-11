11 января ожидаются следующие события – Челябинск

11.01.2018, четверг

11:00 Челябинск – Пресс-конференция по механизму выплат новых детских пособий (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Новый порядок приема в первый класс» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67)

15:00 Челябинск – Встреча, посвященная 100-летию главного конструктора ЧТЗ, Героя социалистического труда, доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РФ Павла Павловича Исакова (музей трудовой и боевой славы ООО «ЧТЗ-Уралтрак», пр. Ленина, 19)

15:00 Челябинск – Торжественное открытие всероссийских соревнований по прыжкам в высоту и с шестом «Мемориал Ю. Лукашевича и В. Середкина» (манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)

Челябинск. Другие новости 10.01.18

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