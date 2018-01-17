17 января ожидаются следующие события – Челябинск

17.01.2018, среда

10:00 Челябинск – 4 новых школьных автобуса, полученных по программе «Развитие образования в Челябинской области», будут переданы Аргаяшскому и Красноармейскому муниципальным районам (автоцентр «Луидор», ул. Механическая, 14, кор. 1)

11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, каб. 504)

14:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по бюджету (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, конференц-зал)

14:00 Челябинск – Заместитель генерального секретаря IIHF Ханнес Эдерер и заместитель исполнительного директора федерации хоккея России Алексей Киреев, в рамках подготовки Челябинской области к предстоящему чемпионату мира по хоккею среди юниоров, проведут инспекцию ледовой арены «Трактор» и общее совещание (ЛА «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38, административный вход)

14:00 Челябинск – Открытие штаба кандидата в президенты Владимира Путина (здание Гипромеза, пр. Ленина, 35, 3 этаж)

15:00 Челябинск – Пресс-подход к заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Хамиту Мавлиярову и заместителю губернатора Челябинской области Сергею Шалю (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 10 каб., в 14:30 – сбор представителей СМИ)

Челябинск. Другие новости 16.01.18

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