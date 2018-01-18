18 января ожидаются следующие события – Челябинск

18.01.2018, четверг

10:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет областное совещание с главами муниципальных образований Челябинской области (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, гербовый зал)

11:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет награждение сотрудников МЧС (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж)

12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, гербовый зал)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Челябинская область: щит или опора?» (пресс-центр медиа-холдинга «ОТВ», пл. Революции, 4, 4 этаж)

15:00 Челябинск – Научно-практическая конференция «Южный Урал: от колесниц до мирного атома», посвященная 84-годовщине со дня образования Челябинской области (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 17.01.18

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