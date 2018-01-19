19 января ожидаются следующие события – Челябинск

19.01.2018, пятница

10:00 Челябинск – Открытое заседание избирательной комиссии Челябинской области (ул. Кирова, 114, 3 этаж, зал заседаний)

11:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения лауреатов VI открытой Южно-Уральской литературной премии (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, большой зал)

11:30 Челябинск – Пресс-конференция «Старт подготовки наблюдателей для участия в выборах Президента России» (пресс-центр ИД «Гранада-пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Выездное заседание Комитета по содействию развитию территории для внутреннего туризма Челябинского областного отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и круглый стол «Развитие рекреационных территорий и туристических дестинаций в Челябинской области: инфраструктура, логистика, туристический сервис» (Аргаяшский район, центр «Озерный Аргази»)

17:30 Челябинск – Лекция о культуре народов Южного Урала: ее наиболее ярких особенностях, отличающих регион от других (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60, зал №3)

Челябинск. Другие новости 18.01.18

В Челябинске заявили о нехватке в больницах мест для детей с ОРВИ. / На Южном Урале погиб младенец – в крови нашли алкоголь. / Южноуральского депутата наказали за пьяное ДТП. Читать дальше

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