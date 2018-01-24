24 января ожидаются следующие события – Челябинск

24.01.2018, среда

09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, гербовый зал)

10:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Е.В. Редин наградит победителей областного конкурса молодежных проектов учащихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования «Студенческая инициатива» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж)

10:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения работы центра позитронно-эмиссионной томографии, которому в январе 2018 года исполняется 7 лет (ПЭТ-центр, территория ЧОКЦО и ЯМ, ул. Блюхера, 42)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Почему подростки становятся экстремистами?» (пресс-центр телеканала ОТВ, пл. Революции, 4, 4-й этаж)

11:00 Челябинск – Круглый стол по теме потребительского кредитования (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9-й этаж)

11:00 Челябинск – Пресс-подход к министру социальных отношений Т.Е. Никитиной по теме приема заявлений на назначение и выплату новых пособий на рождение детей (министерство социальных отношений, ул. Воровского, 30)

13:00 Челябинск – Рабочее заседание Центра мониторинга благоустройства городской среды (исполком ОНФ в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 20)

14:00 Челябинск – Челябинский филиал финансового университета при Правительстве РФ приглашает на культурно-гастрономический фестиваль «Татьянины пельмени» (кафе «Променад», ул. Бр. Кашириных, 2/2)

15:00 Челябинск – Публичное обсуждение итогов работы управления Россельхознадзора по Челябинской области за 2017 год (Южно-Уральский государственный аграрный университет, пр. Ленина, 75, актовый зал)

Челябинск. Другие новости 23.01.18

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