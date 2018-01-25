25 января ожидаются следующие события – Челябинск

25.01.2018, четверг

11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114)

11:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет заседание совета по улучшению инвестиционного климата в регионе (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

14:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет заседание правительства региона (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

14:00 Челябинск – Открытие выставки прикладного творчества «Узоры зимы: лоскутное шитье» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, фойе)

15:00 Челябинск – Камерный театр передаст новогоднюю елку в приют «Спаси меня» (отъезд от театра, ул. Цвиллинга, 15)

Челябинск. Другие новости 24.01.18

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