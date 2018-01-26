26 января ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Полуфинал всероссийского кубка по менеджменту «Управляй» (Челябинский филиал РАНХиГС, ул. Комарова, 41)

10:00 Челябинск – Заседание избирательной комиссии Челябинской области (ул. Кирова, 114, 3 этаж, зал заседаний избирательной комиссии Челябинской области)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция начальника ГУ МВД России по Челябинской области «Итоги работы органов внутренних дел Челябинской области в 2017 году» (ул. Васенко, 39)

11:00 Челябинск – Пресс-тур по строящимся объектам компаний «Речелстрой» и «Гринфлайт» (отъезд от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Челябинской спортивной школе олимпийского резерва «Конас» – 30 лет» (областной пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

12:00 Челябинск – Торжественное открытие регионального фестиваля «РобоФест-2018» (Свердловский пр., 59, Дворец пионеров и школьников имени Крупской)

14:00 Челябинск – Круглый стол «Порядок сбора и утилизации трупов всех видов животных на территории Челябинской области» (ул. Елькина, 45, офис общественной организация «Совет родителей Челябинской области»)

Челябинск. Другие новости 25.01.18

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