29 января ожидаются следующие события – Челябинск

29.01.2018, понедельник

09:00 Челябинск – Расширенное аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная диагностике и современному лечению онкозаболеваний в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

17:45 Челябинск – Пресс-подход с лауреатом международных конкурсов Иваном Почекиным (концертный зал им. С.С. Прокофьева, Труда, 92-«а»)

18:00 Челябинск – Первый в 2018 году концерт филармонического цикла «Двадцать музыкальных шедевров, изменивших мир» (концертный зал им. С.С. Прокофьева, Труда, 92-«а»)

Челябинск. Другие новости 28.01.18

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