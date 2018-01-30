30 января ожидаются следующие события – Челябинск

30.01.2018, вторник

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная итогам работы прокуратуры Челябинской области за 2017 год (прокуратура Челябинской области, ул. Елькина, 11)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Декларационная кампания – 2018» (управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области, пр. Ленина, 79-«б»)

11:00 Челябинск – Областное совещание с руководителями органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской области, осуществляющих управление в сфере образования (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60, зал № 1)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная дошкольному инклюзивному образованию (Челябинский областной реабилитационный культурно-спортивный центр ВОС, ул. Энгельса, 39)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Выборы Президента-2018 в Челябинской области: парламентские партии» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

15:00 Челябинск – Пресс-конференция Кубка России по прыжкам в воду (бассейн «Строитель», ул. 50-летия ВЛКСМ, 14)

15:30 Челябинск – Торжественное открытие Кубка России по прыжкам в воду (бассейн «Строитель», ул. 50-летия ВЛКСМ, 14)

Челябинск. Другие новости 29.01.18

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