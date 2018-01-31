31 января ожидаются следующие события – Челябинск

31.01.2018, среда

11:00 Челябинск – Круглый стол «Об улучшении качества атмосферного воздуха в Челябинской области» (Южно-Уральский государственный аграрный университет, 5 этаж, пр. Ленина, 75, конференц-зал)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная старту приема заявлений для голосования по месту нахождения гражданина на выборах Президента Российской Федерации (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, большой зал)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная теме развития внутреннего туризма в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-тур в МФЦ и ТИК Центрального района, где подадут заявление для голосования по месту нахождения известные персоны Челябинска (ул. Новороссийская, 118-«в», ул. Красная, 38)

15:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная будущему транспортной инфраструктуры в Челябинске (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

Челябинск. Другие новости 30.01.18

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