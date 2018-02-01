1 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

01.02.2018, четверг

10:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский примет участие в пленарном заседании XII Съезда лидеров общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (АО «КОНАР», ул. Енисейская, 8)

12:00 Челябинск – Рейд по аптекам с целью проверки наличия и цен на лекарственные препараты против гриппа и ОРВИ (аптека «Классика», ул. Воровского 77, аптека «Ольга», ул. Воровского 60)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Выборы президента-2018 в Челябинской области» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63)

17:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет заседание попечительского совета Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки и посетит мюзикл «Посмотри, как я летаю!» (Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени Глинки, пл. Ярославского, 1)

Челябинск. Другие новости 31.01.18

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