2 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

02.02.2018, пятница

11:00 Челябинск – К 75-летию победы в Сталинградской битве пройдет интерактивное занятие «Посылка на фронт» (школа №137, Свердловский пр., 24)

11:00 Челябинск – Открытие музея, посвященного Сталинградской битве (школа № 155, ул. Октябрьская, 3; отъезд от администрации города в 10:20)

13:15 Челябинск – Региональная конференция «Оценка эффективности расходования бюджетных средств в программах поддержки малого и среднего бизнеса в регионе» («Территория Бизнеса», ул. Российская 110, 2 этаж, каб. 1)

14:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский с рабочим визитом посетит Южноуральск (отъезд представителей СМИ от правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

16:00 Челябинск – Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва», приуроченный к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (Креативный молодежный центр «Пушкин», ул. Пушкина, 57)

17:30 Челябинск – В рамках культурной программы перекрестного года Японии и России в Челябинской области стартует фестиваль «Бункасай», во время которого пройдет цикл тематических лекций и мастер-классов, посвященных русской и японской культурам (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60, зал №3)

18:00 Челябинск – Встреча с самым молодым лауреатом в истории Бажовской премии – поэтом Ниной Александровой (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60, зал №1)

Челябинск. Другие новости 01.02.18

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