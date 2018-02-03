3-5 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

03.02.2018, суббота

11:00 Челябинск – Патриотический митинг «Россия за мир!» под лозунгом «Южный Урал в моем сердце» (площадь у Главпочтамта, ул. Кирова, 161)

12:30 Челябинск – Торжественное открытие открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» (стадион «Инга», ул. Худякова, 24-«а»)

14:00 Челябинск – Развлекательное мероприятие «Танцуй в Челябинске», посвященное Чемпионату мира по танцевальному спорту (ТРК «Родник», 1 этаж)

15:00 Челябинск – Митинг в рамках всероссийской акции протеста «За социальную справедливость» (Алое поле)

05.02.2018, понедельник

09:00 Челябинск – Расширенное аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Новые выгоды портала госуслуг на Южном Урале» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Подписание соглашения между министерством экологии Челябинской области и региональным оператором твердых коммунальных отходов в Карабашском кластере (министерство экологии Челябинской области, пр. Ленина, 57, 2 этаж, каб. 205)

Челябинск. Другие новости 02.02.18

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