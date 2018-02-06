6 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

06.02.2018, вторник

07:30 Челябинск – Рабочий визит губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (отъезд от правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

09:00 Челябинск – Конкурсная часть V открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал 2017-2018 по компетенции «ремонт и строительство легковых автомобилей» (ООО «Сатурн-2», Уфимский тракт, 1)

10:00 Челябинск – Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья: проблемы и перспективы» (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, пр. Ленина, 69)

11:00 Челябинск – Избирательная комиссия Челябинской области проведет второй этап обучения организаторов выборов (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова,114, большой зал)

12:30 Челябинск – Начало регистрации на грантовый конкурс для школьников PRO100 (креативный молодежный центр «Пушкин», ул. Пушкина, 57)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой, посвященная итогам 2017 года (пресс-центр ИА «Интерфакс-Урал», пр. Ленина, 55-«а», оф. 1202)

15:00 Челябинск – Церемония награждения премией уполномоченного по правам человека в Челябинской области «Спешите делать добро» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж)

Челябинск. Другие новости 05.02.18

Тексты Библии признали экстремистскими. / Грузовой поезд сбил военнослужащего южноуральской части. / Суд подтвердил сговор на торгах по обслуживанию иномарок южноуральского губернатора. Читать дальше

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