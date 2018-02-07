7 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

07.02.2018, среда

09:00 Челябинск – Конкурсная часть V открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал 2017-2018 по компетенции «ремонт и строительство легковых автомобилей» (ООО «Сатурн-2», Уфимский тракт, 1)

09:30 Челябинск – Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов проведет экскурсию по площадкам проведения V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) Южный Урал (ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум», ул. Первой Пятилетки, 3)

10:00 Челябинск – Пресс-тур, посвященный газификации и водоснабжению Увельского района (отъезд от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

10:20 Челябинск – Церемония открытия регионального оператора Инновационного центра «Сколково» на базе Технопарка информационных технологий Челябинской области (Технопарк информационных технологий Челябинской области, ул. Молодогвардейцев, 31)

11:00 Челябинск – Круглый стол «Подготовка специалистов по приоритетным компетенциям в соответствии с требованием отрасли «Машиностроение» (ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум», ул. Первой Пятилетки, 3)

13:00 Челябинск – Расширенное заседание Совета Общественной палаты Челябинска (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, каб. 404)

14:00 Челябинск – Круглый стол Общественной палаты Челябинской области по проблеме оплаты счетов за теплоэнергию (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

18:00 Челябинск – Открытая информационная встреча «Рак: мифы и реальность» (креативный молодёжный центр «Пушкин» ул. Пушкина, 57)

Челябинск. Другие новости 06.02.18

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