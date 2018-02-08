8 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

08.02.2018, четверг

11:00 Челябинск – Открытие выставки научно-технических разработок, посвященной дню науки (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, главный корпус, ауд. 18, выставочный центр)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция Челябинской региональной экологической общественной организации «Анти СМОГ» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6 этаж)

13:00 Челябинск – Открытие выставки «Уральская масленица» (ДС «Юность», Свердловский пр., 51)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Турецкий застройщик Озметин Аидин – об инвестиционных проектах и итогах переговоров в Челябинске» (пресс-центр телеканала ОТВ, пл. Революции, 4, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 07.02.18

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