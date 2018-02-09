9 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

09.02.2018, пятница

12:00 Челябинск – Третья встреча рабочей группы по вопросу строительства Томинского горно-обогатительного комбината (обсуждение проекта по ликвидации Коркинского разреза) (Южно-Уральский государственный аграрный университет, пр. Ленина, 75, конференц-зал)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Участие партии «Единая Россия» в выборах Президента РФ» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

12:40 Челябинск – Экскурсия «Трактор Day» для 30 воспитанников спортивной школы по хоккею «Сигнал» (ЛА «Трактор» имени В.К. Белоусова, ул. 250-летия Челябинска, 38)

Челябинск. Другие новости 08.02.18

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