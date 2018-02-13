13 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

13.02.2018, вторник

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная социально-экономическому самочувствию населения Челябинской области перед выборами (пресс-центр «АиФ-Челябинск, ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Пятилетие падения метеорита «Челябинск» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

12:40 Челябинск – Открытие после капитального ремонта женской консультации (ГКБ №11, ул. Днепровская, 23)

Челябинск. Другие новости 12.02.18

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