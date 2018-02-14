14 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения истории излечения пациентки, которую специалисты ЧОКЦО и ЯМ избавили от злокачественной опухоли бронха, проведя несколько уникальных операций с использованием современных методик и оборудования (главный корпус ЧОКЦО и ЯМ, ул. Блюхера, 42)