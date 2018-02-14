14 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

14.02.2018, среда
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09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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10:00 Челябинск – Встреча премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева с руководителями татарских общественных организаций (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, большой зал)
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10:00 Челябинск – Губернатор Б.А. Дубровский проведет совещание с главами муниципальных образований Челябинской области (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)
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10:50 Челябинск – Подготовка к премьере оперы-буффа «Дон Паскуале» в цехах театра оперы и балета (Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Ярославского, 1, служебный вход)
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11:00 Челябинск – Встреча организаторов проекта «Библионяня» (детская библиотека №8, ул. Смирных, 13-«а»; 10:30 – выезд от здания на пл. Революции, 2)
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12:00 Челябинск – Активисты челябинского штаба ОНФ проведут мониторинг точек продаж финансовых услуг Металлургического района (отъезд от Челябинского регионального исполкома ОНФ, ул. Цвиллинга, 20)
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12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике ( Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, каб. 502)
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12:00 Челябинск – Открытая тренировка челябинских спортсменов, выступающих по правилам древнего муайтай (спортивный клуб «Такуми», ул. Энтузиастов 30/1)
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12:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения истории излечения пациентки, которую специалисты ЧОКЦО и ЯМ избавили от злокачественной опухоли бронха, проведя несколько уникальных операций с использованием современных методик и оборудования (главный корпус ЧОКЦО и ЯМ, ул. Блюхера, 42)
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12:00 Челябинск – Церемония передачи книг в рамках акции «Слово лечит» (ОКБ №3, пр. Победы, 287, главный корпус)
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14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Южноуральцы с помощью рейтингового голосования выберут общественные пространства для благоустройства» (пресс-центр телеканала ОТВ, пл. Революции, 4, 4 этаж)
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14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Три программы Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области» (областной пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)
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15:00 Челябинск – Иностранные студенты ЮУрГГПУ познакомятся с Челябинским метеоритом (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, пр. Ленина, 69, астрокомплекс)
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15:30 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Е.В. Редин встретится с представителями студенческих отрядов региона в рамках празднования всероссийского дня российских студенческих отрядов (Правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
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18:00 Челябинск – Открытие фестиваля итальянского кино RIFF (Кинотеатр имени Пушкина, ул. Пушкина, 64)
Челябинск. Другие новости 13.02.18
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