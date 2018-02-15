15 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

09:00 Челябинск – Акция «Пять лет на Земле. День метеорита в Историческом музее» (с 9:20 до 10:00 будет приподнят купол над витриной, после чего все желающие могут прикоснуться к метеориту; в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 17:00 состоятся экскурсии для всех желающих, где их ждет рассказ о самых известных метеоритах, когда-либо упавших на территории Урала и России (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, восточная башня, зал природы и древней истории)