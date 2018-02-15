15 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

15.02.2018, четверг
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09:00 Челябинск – Акция «Пять лет на Земле. День метеорита в Историческом музее» (с 9:20 до 10:00 будет приподнят купол над витриной, после чего все желающие могут прикоснуться к метеориту; в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 17:00 состоятся экскурсии для всех желающих, где их ждет рассказ о самых известных метеоритах, когда-либо упавших на территории Урала и России (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, восточная башня, зал природы и древней истории)
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10:30 Челябинск – Осмотр новых спортзалов ДС «Надежда» (ул. Марченко, 28-«а»; отъезд от мэрии в 10:00)
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11:00 Челябинск – Возложение венков и цветов, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (Аллея Славы, памятник российским войнам, погибшим в локальных конфликтах «Доблестным сынам Отечества»)
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11:15 Челябинск – Открытая тренировка челябинских спортсменов, выступающих по правилам ММА на турнире 24 февраля (ул. Овчинникова, 16)
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12:00 Челябинск – Круглый стол «Метеорит в музее: мифы и реальность» с участием экспертов и ученых, принимавших участие в исследовании метеорита Челябинск (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, восточная башня, зал природы и древней истории)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Челябинский региональный Штаб кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина» (областной пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)
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15:00 Челябинск – Круглый стол «О росте массового браконьерства на территории Челябинской области» (конференц-зал Центра информационно-культурной деятельности города Челябинска, ул. Елькина, 45)
Челябинск. Другие новости 14.02.18
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