16 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

16.02.2018, пятница

10:00 Челябинск – Круглый стол «Обсуждение поправок в федеральный закон о торговле, касающихся запрета возврата продуктов питания с истекшим сроком годности из торговых сетей производителю» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 5 этаж, гербовый зал)

10:00 Челябинск – Встреча с активом Челябинского регионального отделения Российских студенческих отрядов (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, каб. 401)

10:00 Челябинск – Демонстрация работы эвакуатора для маршрутных такси (стоянка у ЧелГУ)

14:00 Челябинск – Круглый стол «Законность нормативов на тепловую энергию в Златоусте» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

18:00 Челябинск – V Ежегодный благотворительный вечер «Добрые сердца» в поддержку тяжелобольных детей (отель Radisson Blu)

Челябинск. Другие новости 15.02.18

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