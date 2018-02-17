17 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

17.02.2018, суббота

12:00 Челябинск – Народные гуляния «Широкая Масленица», посвященные проводам зимы (ЦПКиО им. Гагарина; Городской сад им. Пушкина; парк «Металлург»; сад Победы; парк отдыха Калининского района; сквер по улице Воровского; Кировка; Рифей)

12:00 Челябинск – Активисты челябинского отделения Народного фронта и команда «Молодежки ОНФ» построят вольеры для бездомных животных, находящихся на содержании одного из благотворительных приютов. Также они покормят и выгуляют собак, проведут уборку, поменяют сено в будках (трансфер от улицы Цвиллинга, 20 до благотворительного приюта в селе Большие Харлуши)

17:00 Челябинск – Пресс-подход с участием народного артиста России, саксофониста Игоря Бутмана и квартета саксофонистов Les DéSAXés (Франция) (ул. Труда, 92-«а», концертный зал имени С.С. Прокофьева)

18:00 Челябинск – В 18 часов состоится открытие фестиваля музыкального юмора с Игорем Бутманом (ул. Труда, 92-«а», концертный зал имени С.С. Прокофьева)

Челябинск. Другие новости 16.02.18

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