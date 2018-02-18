18-19 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

18.02.2018, воскресенье

10:00 Челябинск – Танцевальные мастер-классы от профессионалов Челябинска (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, 2 этаж, актовый зал)

12:00 Челябинск – Творческая встреча студенческих организаций и активистов ЧГИК с народным артистом России, саксофонистом Игорем Бутманом (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36-«а», концертный зал им. М.Д. Смирнова)

12:00 Челябинск – Народные гуляния, посвященные проводам зимы «Широкая Масленица» в рамках фестиваля «Выходи гулять» (Сквер семьи в Ленинском районе)

13:00 Челябинск – Митинг против строительства Томинского ГОКа (сквер ДК им. Колющенко)

14:00 Челябинск – Активисты челябинского отделения Народного фронта и команда «Молодежки ОНФ» проведут зарядку с обладателем титула «Самый сильный человек России» Эльбрусом Нигматуллиным. Участников мероприятия ждут: конкурсы, подарки и комплекс спортивных упражнений (главная площадка рядом с фонтаном парка ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)

15:00 Челябинск – Творческая встреча «Секреты «Дона Паскуале» главного режиссера театра оперы и балета Екатерины Василевой со зрителями, участвовавшими в конкурсе в социальных сетях (Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Ярославского, 1, 2 этаж, холл)

17:00 Челябинск – XI фестиваль танцев студенческих отрядов (ЮурГУ, пр. Ленина, 76, 2 этаж, актовый зал)

19.02.2018, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (пл. Революции, 2, 5 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Месяц до выборов. Подготовка к выборам президента в Челябинской области» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

Челябинск. Другие новости 17.02.18

В Копейске двенадцатилетки устроили гонки на автомобиле. / 17 февраля ожидаются следующие события – Челябинск. / Ученые засекли «сигнал жизни» в соседней галактике. Читать дальше

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