20 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

20.02.2018, вторник

10:00 Челябинск – Заседание правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27)

10:00 Челябинск – Торжественное открытие соревнований всероссийской зимней Универсиады по конькобежному спорту (ЛД «Уральская молния», ул. Труда 187-«а»)

11:30 Челябинск – Открытие первого в Челябинске почтового отделения нового формата (пр. Ленина, 35)

12:00 Челябинск – Открытие регионального центра Президентской библиотеки (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60, читальный зал №4)

14:00 Челябинск – Презентация Красной книги Челябинской области (пр. Ленина, 57, 6 этаж, конференц-зал)

14:00 Челябинск – Открытие выставки «Почта, Армия, Авиация и Флот» (музей почтовой связи, ул. Ленина, 64)

Челябинск. Другие новости 19.02.18

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