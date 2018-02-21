21 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

21.02.2018, среда

11:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступит с традиционным посланием к Законодательному собранию и представителям общественности региона (ул. Кирова, 114)

11:30 Челябинск – Монтаж и наладка системы видеонаблюдения на участковой избирательной комиссии (ДК железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)

11:30 Челябинск – Презентация установленной системы видеонаблюдения в территориальной избирательной комиссии в администрации Советского района (ул. Орджоникидзе 27-«а»)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как южноуральцы готовятся служить Отчизне?» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Челябинская область – Узбекистан. Прорыв 2017 года и планы на 2018» (пресс-центр телеканала ОТВ, пл. Революции, 4, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Региональная конференция и мастер-класс для специалистов ультразвуковой диагностики по использованию контрастного вещества при проведении исследований у больных с опухолями и заболеваниями сердца (Челябинская областная клиническая больница, ул. Воровского, 70, кор. 5)

15:30 Челябинск – Встреча с активом городского Совета ветеранов и поздравление с 23 февраля (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

16:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная VI Международному фестивалю спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6 этаж)

Челябинск. Другие новости 20.02.18

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