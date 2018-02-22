22 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

22.02.2018, четверг

11:00 Челябинск – Возложение венков и цветов к Вечному огню, посвященное Дню защитника Отечества и 100-летию создания Красной Армии (Аллея Славы)

10:00 Челябинск – Общественное обсуждение перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в соответствии с государственной программой (подпрограммой) Челябинской области на 2018-2022 годы (администрация Советского района, ул. Орджоникидзе, 27-«а»)

11:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное 23 февраля и 100-летию Красной Армии (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная новому налоговому вычету на земельный налог (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Русский язык сегодня. Как повысить грамотность населения?», приуроченная к прошедшему 21 февраля Международному дню родного языка (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

19:30 Челябинск – Офицерский бал, посвященный Дню защитника Отечества и 100-летию создания Красной Армии (Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки, пл.ь Ярославского, 1)

Челябинск. Другие новости 21.02.18

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