26 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

26.02.2018, понедельник

09:00 Челябинск – Расширенное аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

09:30 Челябинск – Открытие «Точки кипения» (ул. Молодогвардейцев, 31)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как покоряют «Воробьевы горы» на Южном Урале?» (областной пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Общественное обсуждение территориальной схемы обращения с отходами (пр. Ленина, 57, конференц-зал министерства финансов Челябинской области, 6 этаж)

13:30 Челябинск – Открытие спортивного зала в школе-интернате №4 (ул. Худякова, 22)

14:00 Челябинск – Выездное совещание, посвященное вопросам взаимодействия администрации города и малого бизнеса (Копейское шоссе, 29; отъезд СМИ от администрации города в 13:20)

Челябинск. Другие новости 25.02.18

До выборов президента осталось 20 дней: в Челябинске продлили режим черного неба. / Время тайн. Гороскоп РИА «Новый День» на март 2018. / В районе челябинского аэропорта в аварию попал автобус. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»