27 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

27.02.2018, вторник

10:00 Челябинск – Презентация суперсовременного ангиографа (ЧОКБ, Воровского,70, корпус 5)

11:00 Челябинск – 38 заседание Челябинской городской Думы (пл. Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал)

11:00 Магнитогорск – Челябинская область присоединится к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициированной федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (ул. Ленинградская, 10-«а», МОУ «Гимназия №53» города Магнитогорска)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Система повышения финансовой грамотности на Южном Урале – от концепции до реализации» (областной пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция с руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Денисом Чернятьевым, посвященная итогам работы ведомства в 2017 году (следственное управление СКР по Челябинской области, ул. Свободы, 40)

Челябинск. Другие новости 26.02.18

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